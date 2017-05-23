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Политика
Вашингтон оказывает Лондону помощь в расследовании теракта в Манчестере

Вашингтон оказывает Лондону помощь в расследовании теракта в Манчестере

16:46  23 Мая 2017
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Тиллерсон: Вашингтон оказывает Лондону помощь в расследовании теракта в Манчестере

Вашингтон, 23 мая. Американская сторона оказывает поддержку правительству Великобритании в расследовании теракта в Манчестере. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

«Рано говорить о том, кто стоит за этим злодеянием, мы тесно работаем с британским правительством и оказываем поддержку проводимому расследованию», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ответственность за взрывы на стадионе в Манчестере взяли на себя боевики из запрещенной в России группировки «Исламское государство*».

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #манчестер #тиллерсон
Алексей Громов
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