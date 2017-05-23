Уникальная «Царица ночи» зацветет на несколько часов в Ботаническом саду Петербурга

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Санкт-Петербург, 23 мая. Редкое кактусовое растение Селеницереус крупноцветковый, известное также как «Царица ночи», зацветет во вторник в петербургском ботаническом саду.

Кактус, который растет только на юго-востоке США, в Мексике и Вест-Индии, считается весьма капризным растением, поскольку показывает цветы лишь раз в году и то лишь на несколько часов.

«Царица ночи» преподнесла сюрприз и изволит открыть над головами своих обожателей сегодня первые 3 цветка. Тропический маршрут будет работать с 19:00 до 22:00», — пишет пресс-служба ботанического сада в соцсетях.

Взрослый билет в оранжерею стоит 300 рублей, детский — 200 рублей. Как сообщает издание «Комсомольская правда — Петербург», цветы кактуса пахнут ванилью и достигают 36 см в диаметре. Попасть на экскурсию можно с 19.00 до 22.00.