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Новороссия
ДНР восстановила телерадиовещание, нарушенное обстрелом ВСУ

ДНР восстановила телерадиовещание, нарушенное обстрелом ВСУ

16:26  23 Мая 2017
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ДНР восстановила телерадиовещание, нарушенное обстрелом ВСУ

Донецк, 23 мая. Донецкая народная республика восстановила телерадиовещание в Тельмановском районе, которое было нарушено в результате повреждения телевышки после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявил министр связи ДНР Виктор Яценко.

По его словам, жители южных районов ДНР снова могут смотреть российские и республиканские телеканалы. В настоящее время осуществляется трансляция десяти телеканалов в цифровом формате DVB-T2, шесть из которых российские и четыре республиканские.

«К тому же было запущено два дополнительных радиопередатчика и теперь с вышки в Тельманово транслируются радиостанции «Новороссия Рокс» на частоте 93.1 МГц, «Папино радио» — 94.3 МГц и «Радио Спутник» — 98.0 МГц», — рассказал Яценко.

Он добавил, что решение СНБО о блокировке российских СМИ и социальных сетей свидетельствует о том, что Киев пытается создать тотальную информационную блокаду для жителей Донбасса и Украины.

#днр #киев #донбасс
Алексей Громов
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