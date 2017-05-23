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Общество
Петербуржцы лишатся более 1,5 тыс. парковочных мест из-за ПМЭФ

Петербуржцы лишатся более 1,5 тыс. парковочных мест из-за ПМЭФ

16:47  23 Мая 2017
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Петербуржцы лишатся более 1,5 тыс. парковочных мест из-за ПМЭФ

Санкт-Петербург, 23 мая. Из-за Петербургского международного экономического форума петербуржцы, проживающие на юге города, лишатся множества парковочных мест, в частности, около крупных торговых центров. 

Ограничения будут ведены 31 мая и отменены только 4 июня. В первую очередь ограничения затронут непосредственную площадку проведения ПМЭФ — «Экспофорум», а также центр аккредитации, расположенный в Outlet Village Pulkovo. 

Ограничения затронут ряд крупных ТЦ на Пулковском шоссе. Так, по 300 машиномест будут заняты у ТРЦ «Лето», гипермаркетов «Окей» и «Карусель»; по 200 машиномест — у OBI и «Касторамы». Еще 300 машиномест будут заняты в аэропорту «Пулково». 

Кроме того, около станций метро «Московская» и «Проспект Ветеранов»  появятся выделенные остановки шаттлов. Также проблемы с парковкой возникнут около 23 официальных гостиниц ПМЭФ в центре и на юге Петербурга. 

#петербург #пмэф
Владимир Багров
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