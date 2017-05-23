Полный эффект присутствия: берлинский концерт Depeche Mode покажут по российскому ТВ
Москва, 23 мая. Концерт группы Depeche Mode в Берлине впервые покажут на российском телевидении. Грандиозное музыкальное шоу, которое в рамках тура Delta Machine Tour выйдет в эфир вечером 28 мая.
Транслировать концерт будет Рен ТВ. Видеоверсия выступления обеспечит зрителям полный эффект присутствия в зале, обещает телеканал. Музыканты исполнят как минимум 21 композицию, в том числе хиты Enjoy the Silence, Personal Jesus, Welcome to My World, I Feel You и другие.
«Берлинский концерт вошел в программу мирового турне в поддержку 13-го альбома группы Delta Machine. Визуальное сопровождение для треков разработал нидерландский режиссер Антон Корбейн. В рамках тура группа выступила перед более чем 24 миллионами зрителей в 32 странах, а суммарный доход от концертов составил 150 млн долларов», — сообщает Рен ТВ.