Полный эффект присутствия: берлинский концерт Depeche Mode покажут по российскому ТВ

Москва, 23 мая. Концерт группы Depeche Mode в Берлине впервые покажут на российском телевидении. Грандиозное музыкальное шоу, которое в рамках тура Delta Machine Tour выйдет в эфир вечером 28 мая.

Транслировать концерт будет Рен ТВ. Видеоверсия выступления обеспечит зрителям полный эффект присутствия в зале, обещает телеканал. Музыканты исполнят как минимум 21 композицию, в том числе хиты Enjoy the Silence, Personal Jesus, Welcome to My World, I Feel You и другие.