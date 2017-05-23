Медведев: Мир должен объединиться после теракта в Манчестере

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Москва, 23 мая. Теракт в городе Манчестер показал, что мировое сообщество должно объединиться и противостоять терроризму. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Бесчеловечный теракт унес жизни ни в чем не повинных детей и взрослых в Манчестере, — отметил председатель российского правительства. — Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим».

Напомним, вечером в понедельник по окончании концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» прогремел мощный взрыв. В результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, более 50 человек пострадали, 12 детей получили серьезные ранения. Террористы ИГИЛ** (группировка запрещена в России) взяли на себя ответственность за случившееся.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.