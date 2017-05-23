Жительницу Волгоградской области обвинили в похищении ребенка и гибели сына

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Волгоград, 23 мая. Жительнице Волгоградской области предъявили обвинение в гибели приемного сына. Кроме того, она обвиняется в похищении ребенка в Ростовской области, сообщается на сайте СК.

Кроме того, обвинение в халатности было предъявлено консультанту отдела по образованию, опеке и попечительству Чернышевского района Волгоградской области. По версии следствия, за два года женщина лишь раз проверила условия проживания приемных детей.

Как стало известно, 7 мая 48-летние супруги из Волгоградской области похитила 3-летнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Ребенка обнаружили в Волгоградской области, его похитители были задержаны и отправлены в Ростовскую область. Во время допроса мужчина и женщина заявили, что увидели мальчика на местном рынке и сразу захотели его похитить. Подозреваемые распылили в лицо бабушки мальчика газовый баллончик, схватили ребенка и увезли на автомобиле.

Впоследствии выяснилось, что пара подозревается в убийстве одного из приемных детей. В ходе следствия выяснилось, что у подозреваемых на воспитании находятся пять несовершеннолетних, четверо из которых — приемные. Однако в сентябре 2016 года один из приемных детей исчез, родители в полицию обращаться не стали. Через восемь месяцев было возбуждено дело об убийстве.

Тело малыша было обнаружено, после чего женщина сама призналась, что мальчик якобы скончался от заболевания.