Хомс: САА зачистила от ИГИЛ восточную часть города Эль-Карьятейн

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Эль-Карьятейна, 23 мая. Сирийские войска и народное ополчение провели успешную операцию к юго-востоку от Хомса.

Военные источники сообщают об успехах Сирийской свободной армии в операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). САА и Национальные силы обороны во вторник утром вплотную подошли к окраинам населенного пункта Эль-Карьятейн, в ходе штурма им удалось зачистить от террористов восточную часть города.

Также бойцы освободили находящуюся рядом плотину, несколько близлежащих населенных пунктов и заняли позиции на господствующих холмах.

Ранее «Телеканал 360» сообщил о полном освобождении от боевиков сирийского города Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.