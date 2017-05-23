Огромная змея напугала пассажиров автобуса в Москве

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Москва, 23 мая. В салоне пассажирского автобуса в Москве пассажиры обнаружили огромную змею, инцидент произошел на Волгоградском проспекте, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Змея, оставленная кем-то из пассажиров в салоне автобуса, не представляла угрозы для остальных людей. По словам очевидцев, водитель автобуса высадил пассажиров в районе Волгоградского проспекта, а затем попытался прогнать змею палкой. Однако рептилия стала угрожающе шипеть в ответ. После этого мужчина решил не рисковать и вызвал сотрудников спасательного ведомства, передает «Подмосковье 360»