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Сирия, 23 мая. В результате артобстрелов террористов ИГ** к востоку от Ракки погиб ребенок. Самолеты коалиции сбрасывают жителям Абу Кемаля листовки с предупреждением о близящемся наступлении ССА**, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции боевиков на шоссе Филастин в районе лагеря Аль-Ярмук на юге Дамаска; заняла всю восточную цепь холмов у города Аль-Карьятейн на востоке Дамаска; освободила несколько участков к северу от сахарного завода на востоке Алеппо; заняла высоты Аль-Сиръятел, Аль-Шухада и Ум Твекен в восточной части Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): открыло огонь по населенному пункту Аль-Оужа к востоку от Ракки.

Курды: обстреляли позиции боевиков «свободной армии» в городе Мари на севере провинции Алеппо; захватили два населенных пункта в 20 км к западу от города Ракка.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку курдов в районе населенного пункта Аль-Хамран на северо-востоке Алеппо.

Международная коалиция: сбрасывает листовки, призывающие мирное население держаться подальше от штабов террористов ИГ в Абу Кемале; нанесла авиаудар по населенному пункту Аль-Рвех в пригороде Аль-Шаддади.

Провинция Дамаск

Оппозиционные источники сообщают, что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по позициям боевиков на шоссе Филастин в районе палестинского лагеря для беженцев Аль-Ярмук на юге Дамаска. Данных о нанесенном уроне пока не поступало.

Тем временем ливанское информационное агентство Al Masdar News сообщает, что сирийская армия сегодня утром взяла под контроль всю восточную цепь холмов к юго-западу от города Аль-Карьятейн у границы с провинцией Хомс. В данный момент наступательные операции продолжаются, сирийские войска стремятся добраться до Барды, дабы полностью окружить отряды ИГИЛ в Восточном Каламуне и изолировать данную территорию от поддерживаемых США подразделений Сирийской свободной армии (ССА) в восточном Дамаске. Если правительственным войскам это удастся, шоссе Дамаск – Пальмира вновь будет открыто.

Провинция Алеппо

Источник в социальной сети Twitter (Haq_News_Agency) сообщает, что силы Сирийской демократической армии**** (SDF) обстреляли позиции боевиков «свободной армии» в городе Мари на севере провинции Алеппо.

Стало известно, что боевикам удалось отбить атаку курдских подразделений в районе населенного пункта Аль-Хамран на северо-востоке Алеппо. В ходе боев погибли 12 бойцов SDF. В ходе противостояния стороны использовали артиллерийские и ракетные установки.

Между тем сирийская армия освободила еще большие территории в восточной части Алеппо, приблизившись к зданию сахарной фабрики и близлежащему городу Рас-Аль-Айн. Об этом сообщает информагентство Al Masdar News. Во главе с элитными войсками «Тигров» САА освободила несколько участков к северу от сахарного завода, приготовившись к штурму объекта, который находится всего в семи километрах к северу от последней цитадели «Исламского государства»* в восточном Алеппо — Масканы.

По словам военного источника AMN в Алеппо, силы «Тигров» в данный момент атакуют позиции ИГИЛ у сахарной фабрики и города Рас-Аль-Айн, в то время как ВКС РФ бомбардируют опорные пункты террористов ИГ вблизи ключевого города Маскана.

Провинция Хомс

Напомним, ранее сообщалось о взрыве «джихад-мобиля» в центре города Хомс, три человека были убиты и еще 15 получили ранения. По последним данным, опубликованным военным источником в Twitter (@yousf_kharfan), число погибших в результате теракта возросло до восьми человек. Пока ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за организацию террористического акта, однако, предполагается, что взрыв был устроен боевиками радикального формирования «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, поскольку анклав вооруженной оппозиции находится в непосредственной близости от города.

Между тем правительственные войска вместе с отрядами «Хезболлы» при поддержке ВКС РФ развернули новое наступление против террористов ИГ в восточной части провинции Хомс. В ходе атаки были освобождены холмы Аль-Сиръятел, Аль-Шухада и Ум Твекен, сообщает информационное агентство Mulhak.

Провинция Дэйр эз-Зор

Информагентство Al Ahed News передает, что самолеты международной коалиции сбрасывают жителям города Абу Кемаль на востоке провинции Дейр эз-Зор листовки, призывающие мирное население держаться подальше от командных пунктов террористов ИГ, по-видимому, желая наконец прекратить массовые убийства гражданских лиц. Кроме того, отряды «свободной армии», базирующиеся к северо-западу от города, готовятся к наступлению на подконтрольный ИГИЛ Абу Кемаль.

Напомним, ВВС западной коалиции во главе с США регулярно совершают авианалеты на опорные пункты ИГИЛ, находящиеся на территории провинции Дейр эз-Зор и Ракка, оставляя при этом после себя множество мирных жертв.

Провинция Ракка

Погиб ребенок, а также две женщины получили ранения в результате артобстрелов террористов ИГ по населенному пункту Аль-Оужа к востоку от Ракки. Данные были предоставлены местным медиа-центром Raqqa SL. Подобными действиями боевики ИГ пытаются оказать сопротивление союзным силам SDF и YPG. По данным Al Masdar News, около 4000 боевиков «Исламского государства» готовятся к защите города Ракка, считающегося неофициальной столицей ИГИЛ.

Однако курдские войска при поддержке ВВС международной коалиции продолжают крупномасштабное наступление на административный центр провинции. После недавнего захвата четырех деревень, накануне Сирийской демократической армии (SDF) удалось занять еще два населенных пункта, расположенных примерно в 20 км к западу от города Ракка. Бойцы SDF смогли установить полный контроль над деревнями Аль-Гарбия и Кер Хамо.

Провинция Хама

Оппозиционный источник сообщает о том, что сирийская армия обстреляла позиции боевиков в районе населенных пунктов Мааркаба, Лахая, Аль-Буада и в окрестностях городов Мурек и Аль-Латамина в северной части Хамы. Сведения об обстрелах САА на севере провинции регулярно публикуются на страницах оппозиционных источников в соцсети Twitter, однако эти данные обычно не подтверждаются .

Напомним, северная часть провинции Хама входит в одну из четырех зон деэскалации, утвержденных меморандумом 4 мая в Астане. Соответственно, в данном районе запрещены любые военные действия.

Провинция Хасака

Как сообщают оппозиционные источники, неизвестные боевики атаковали контрольно-пропускной пункт курдов в районе населенного пункта Аль-Садд к северу от Хасаки, есть погибшие и раненые.

Al Manar News опубликовал сведения, согласно которым, в результате авиаудара международной коалиции по населенному пункту Аль-Рвех в пригороде Аль-Шаддади четыре человека погибли, еще трое были ранены. Сообщается, что военные самолеты западной коалиции наносили авиаудары по опорным пунктам боевиков ИГ, расположенным на юге провинции, однако несколько бомб упали в мирных кварталах.

Большую часть провинции занимают отряды Сирийской демократической армии, террористы ИГ контролируют лишь южную часть региона.

Ирак

Al Manar News опубликовал заявление специального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Ираке Яна Кубиша, в котором он отметил, что около 120 тысяч эвакуированных беженцев из города Мосул вернулись в свои дома в освобожденных от ИГИЛ районах города. В общей сложности около 700 тысяч людей потеряли жилье.

Представитель ООН добавил, что создание необходимых условий для возвращения людей в их дома должно быть одним из приоритетных направлений работы иракского правительства. Ян Кубиш выразил уверенность в неминуемом поражении «Исламского государства» в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.