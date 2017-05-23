Медведчук: Украинские «патриоты» готовы расколоть страну на части

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Киев, 23 мая. Решение Верховной рады о ведении квоты на украинский язык на телеканалах грубо нарушает конституцию Украины. Так считает лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«Цель украинских «патриотов» — любой ценой дистанцировать Украину от России. И во имя этой абсолютно абсурдной идеи они готовы жертвовать единством страны, единством народа, не «сшивая», а раскалывая Украину на части», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что народные депутаты Верховной рады Украины приняли закон об установлении квоты в 75% процентов на фильмы и телепередачи на украинском языке.