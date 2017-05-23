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Общество
Следователи установили нового подозреваемого в деле отца полковника Захарченко

Следователи установили нового подозреваемого в деле отца полковника Захарченко

15:50  23 Мая 2017
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Следователи установили нового подозреваемого в деле отца полковника Захарченко

Москва, 23 мая. Следователи, занимающиеся делом о растрате, которое связано с отцом скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, выявили нового фигуранта. Им оказался бывший председатель правления банка «Московское ипотечное агентство» Сергей Гриб.

«По документам также проходит Сергей Гриб. Он подозреваемый, дело возбуждено и в отношении него тоже. Он также был председателем МИА-банка», — пояснили адвокаты.

Отметим, что отец полковника Захарченко, Виктор Захарченко, подозревается в том, что фиктивно занимал должность зампреда правления, при этом получая зарплату и не появляясь на рабочем месте. Его сын, Дмитрий Захарченко, подозревается в получении взятки в 7 млн рублей.

Геннадий Плющев
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