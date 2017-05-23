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Москва, 23 мая. Первая зарубежная поездка президента США Дональда Трампа началась с визита в Саудовскую Аравию и Израиль. Сегодня Трамп посетил Иерусалим, где провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров Дональд Трамп заявил, что Израиль и палестинцы способны договориться о прекращении вооруженного противостояния, а также предложил им в этом помочь. Однако, по мнению политолога и главного редактора издания «Иран сегодня» Никиты Смагина урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной в ближайшем будущем невозможно.

«Надо понимать, что стороны, которые упомянуты Трампом, не являются исчерпывающими в этом конфликте. Если со стороны Израиля можно говорить о том, что это единая позиция государства, то со стороны Палестины мы говорим о Палестинской автономии», — пояснил Смагин в комментарии газете «Известия».

Он напомнил, о существовании сектора Газа, который контролируется движением ХАМАС. Интересы ХАМАС не представлены в этом вопросе, однако на территории сектора Газа есть своя администрация, свои политики, которые по-своему видят будущее.