Два смертника ИГИЛ подорвали себя в Хомсе: ФАН публикует последствия взрыва

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Сирия, Хомс, 23 мая. Смертники террористического квазиобразования «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) подорвали себя в квартале Аль-Захра города Хомс.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлены последствия террористического акта в городе Хомс. Взрыв произошел утром 23 мая в районе Аль-Захра. В результате погибли четыре человека, еще 32 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в госпиталь.

Два террориста-смертника, управляя небольшим грузовым автомобилем, на полной скорости въехали в здание аварийного центра электроснабжения. В результате взрыва был нанесен огромный ущерб. Многие рабочие получили осколочные ранения, а сама станция была выведена из строя — квартал Аль-Захра был обесточен.

Кроме того, при террористической атаке погиб главный офицер аварийного центра — Хосам аль-Ассас.

* Организация запрещена на территории РФ.