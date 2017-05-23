Теракт в Манчестере: 12 детей получили серьезные ранения

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Лондон, 23 мая. После совершенного накануне в Манчестере теракта в детскую больницу города были доставлены 12 детей в возрасте до 16 лет.

«Королевская детская больница Манчестера приняла самое большое число раненых — 12 пациентов», — рассказал журналистам телеканала Sky News директор службы скорой помощи города Дэвид Рэтклиф

По его словам, пострадавшие получили серьезные ранения.

Трагедия произошла в ночь на 23 мая. В результате теракта погибли 22 человек, еще 59 получили травмы разной степени тяжести. Террористы ИГИЛ* (группировка запрещена в России) заявили, что бомбу на стадионе Manchester Arena заложил «один из солдат халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.