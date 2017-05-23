Студия Universal официально представила «темную» киновселенную

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Лос-Анджелес, 23 мая. Киностудия Universal представила собственную киновселенную, герои которой будут переходить из одного фильма в другой.

«Добро пожаловать в новый мир богов и монстров», — сообщается в официальном Twitter компании.

Вселенная получила название Dark Universe, которая подобно киностудии Marvel будет переплетать персонажей из разных фильмов друг с другом. Сюжеты «Темной вселенной» тоже будут перекликаться.

Первым фильмом из цикла Dark Universe станет ребут «Мумии», премьера которой пройдет 9 июня. К 2019 году вселенная расширится до двух фильмов — Universal выпустит ремейк «Невесты Франкенштейна».

Команду персонажей из Dark Universe объединит доктор Джекилл в исполнении Рассела Кроу. Universal также привлекла таких актеров, как Том Круз, Джонни Депп, Хавьер Бардем, София Бутелла.

Софию Бутеллу, Тома Круза и Рассела Кроу можно будет увидеть в грядущей «Мумии», передает «Лента.Ru».