Тайную связь Миддлтон и Волочковой случайно раскрыли на выставке цветов

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 мая. СМИ узнали о неожиданной связи герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и российской балерины Анастасии Волочковой. Об этом стало известно после того, как Миддлтон впервые вышла свет после свадьбы своей младшей сестры Пиппы.

Герцогиня вместе с королевой Елизаветой II посетила выставку цветов и садового искусства Chelsea Flower Show. Именно там она призналась журналистам, что ее самыми любимыми цветами являются белые розы. В России известной обожательницей этих цветов является Волочкова. При этом она не устает публиковать фото с букетами в своем Instagram, пишет портал «Дни.ру».

Над ее страстью к белым розам уже шутил шоумен Андрей Малахов, разместив в Instagram фото с букетом белых роз. «Решил почувствовать себя @volochkova_art и зайти на борт с букетом цветов! Понимаю, что #белыерозы ноухау Настеньки, но раз в жизни можно… спасибо, Ташкент», – говорится в подписи к снимку.