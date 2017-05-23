Хомс: САА готова дать отпор проамериканским боевикам на юго-востоке провинции

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Хомс, 23 мая. Правительственные войска направили подкрепление на границу с Ираком для поддержки отрядов, сражающихся с проамериканскими «умеренными» оппозиционерами.

Военный источник в Сирии сообщил, что несколько сотен военнослужащих САА покинули места своей постоянной дислокации в Алеппо и Дамаске и отправились на юго-восток провинции Хомс. В регионе происходят регулярные столкновения с боевиками «Сирийской свободной армии», которые поддерживаются США и международной коалицией.

Ранее стало известно, что со стороны Ирака в провинцию Хомс проникли отряды спецназа США и Великобритании, а также подразделения оппозиционной «Сирийской свободной армии».

Ранее агентство «Ридус» сообщило о ракетном обстреле ВС США сирийской военной базы в провинции Хомс.