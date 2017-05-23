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Спорт
Путин наградил Шишкарева и Трефилова орденом Дружбы за золото ОИ-2016

Путин наградил Шишкарева и Трефилова орденом Дружбы за золото ОИ-2016

15:43  23 Мая 2017
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Путин наградил Шишкарева и Трефилова орденом Дружбы за золото ОИ-2016

Москва, 23 мая. Глава Российской Федерации Владимир Путин наградил президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева и главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова орденом Дружбы за победу национальной команды на Олимпийских играх-2016. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Кроме того, наградой был удостоен заслуженный советский и российский тренер Левон Акопян, который на бразильских Играх входил в тренерский штаб сборной России. Тренер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

Напомним, женская сборная России по гандболу на летних Олимпийских играх в Бразилии победила француженок со счетом 22:19 и завоевала золотые медали. 

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Дана Балан
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