Путин наградил Шишкарева и Трефилова орденом Дружбы за золото ОИ-2016

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Москва, 23 мая. Глава Российской Федерации Владимир Путин наградил президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева и главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова орденом Дружбы за победу национальной команды на Олимпийских играх-2016. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Кроме того, наградой был удостоен заслуженный советский и российский тренер Левон Акопян, который на бразильских Играх входил в тренерский штаб сборной России. Тренер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

Напомним, женская сборная России по гандболу на летних Олимпийских играх в Бразилии победила француженок со счетом 22:19 и завоевала золотые медали.