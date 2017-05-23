Сирия: ВВС коалиции США за месяц убили 225 мирных жителей

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Дамаск, 23 мая. Летчики международной коалиции во главе с США не щадят гражданских лиц во время охоты на «Исламское государство».

Сирийские источники сообщают, что за период с 23 апреля по 23 мая американские летчики наносили удары по объектам и населенным пунктам в сирийских провинциях Хасака, Ракка, Алеппо, Идлиб и Дейр эз-Зор. Представители коалиции заявляют, что атаки совершаются против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Сирийские общественники отмечают, что за месяц под ударами авиации коалиции погибло 355 человек, из которых лишь 100 были боевиками «Исламского государства»*. 225 человек являлись гражданскими лицами, среди которых 36 женщин и 44 ребенка. Общее число пострадавших от действий ВВС США мирных жителей в Сирии составляет 1481 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.