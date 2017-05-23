Спиной к России. Колонка Руслана Мармазова

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Поток новостей с территории Украины не иссякает. Он разнообразен, странен, нелеп, но непременно, знаете ли, такой, с раздуванием щек что ли, с наморщенным лбом и симуляцией государственной мудрости в глазах. То есть все вполне соответствует тренду, сформировавшемуся в ходе Майдана и после него.

Не ищите логики на Украине

Понятно, что общее направление принимаемых решений, озвучиваемых деклараций и предпринимаемых карнавальных действий носит четко русофобский, махрово антироссийский характер. Это уже общее место, можно и не пояснять отдельно.

При этом не могу не отметить вот какую закономерность. В России и политики, и обыватели зачем-то пытаются в ответ указать на нелогичность украинских телодвижений, абсолютную их абсурдность и проигрышность в экономическом даже смысле. А вот это ошибка.

Не надо, не ищите логики на Украине сегодняшней. Да, все, что там делается, идет ей во вред. Ну, как ей… Населению, народу, так сказать. Ему ведь за все платить. Верхушка, принимающая решения, как раз в порядке, если не в шоколаде. Четко уяснить стоит одно: миссия, возложенная на современную Украину ее западными хозяевами и кураторами, вовсе и не предполагает сохранность и тем более процветание самой Украины. Это как с натренированной собакой, ползущей с миной под танк. Ее интересы, согласитесь, учтены менее всего.

Ветошь геополитики

Если результатом действий киевского режима станет окончательное крушение остатков страны, но это создаст хотя бы какой-то дискомфорт для России, это будет вполне успешным итогом проделанной работы. Даже лучше, если на месте некогда процветающей советской республики возникнет территория полного хаоса и беспредела. Дополнительный же фактор раздражения России получится.

Нестабильная зона с агрессивно и безумно настроенной публикой у границы стратегического оппонента — это ли не сладкая мечта Запада? Да ради такого они легко погрузят в разруху и Польшу с Прибалтикой, не то что какую-то там Украину. Расходный материал, ветошь геополитики — вот ведь как получается.

При этом вынужден констатировать, что общий тон украинских выходок последних недель отличается особой дерзостью и рассчитан не на реальный результат, а на привлечение внимания. Дело в том, что у России оказались довольно крепкие нервы. Выходит, просто повернуться к ней спиной недостаточно оскорбительно, привыкли уже. Надо еще и штаны снять, показать голую задницу. А вдруг это вызовет обиду и какую-то ответную реакцию?

Пока, правда, получается примерно как с аналогичным действием на «Евровидении» в Киеве. Ничего, кроме хохота и недоумения. Так там, на «Евровидении» в смысле, была же не просто срамная точка, а хотя бы под австралийским флагом. Все оригинальнее…

Ленин смотрит на Мариуполь

Поворот памятника Богдану Хмельницкому спиной к России отношу к действиям из разряда отчаянно смелых плевков против ветра. Правда, этот акт повышенной глупости дал и повод поразмыслить над расстановкой памятников на местности вообще.

Изучил ситуацию на примере Донецка, выяснил, что у нас как раз все нормально с ориентацией, и монументов тоже. Ленин, скажем, смотрит на юг, намекая, мол, «верной дорогой идете, товарищи». Без освобождения Мариуполя нам никак.

Товарищ Артем, идейный вдохновитель Донецко-Криворожской республики, обращен на восток: только с Россией, только вместе… Но! Туда же смотрит и Тарас Шевченко: похоже, что-то он знал… А вот символ Донецка — шахтер — протягивает руку с глыбой угля на запад, в сторону Украины. Вот-де, где уголек. У нас. Надо?

Но, понятно, что мы не будем разворачивать памятники не поэтому. Просто мы же не дебилы.

А когда поезд уходил, огни мерцали…

Интересная перспектива вырисовывается еще по паре направлений. Главная задача украинских деятелей — разорвать наибольшее число ниточек, связывающих страну с Россией. Именно уже до уровня ниточек добрались, а не цепей или канатов. Чуть дальше об этом отдельно скажем. А пока — о поездах и визах.

На данном этапе это еще разговоры. Но опыт последних лет недвусмысленно показывает, что чем более дикие проекты начинают обсуждаться на Украине — в Раде, в СМИ, на базарах, тем больше шансов у них быть воплощенными в жизнь. Вспомните хотя бы прекращение авиаперелетов по маршруту Киев — Москва и банковские коллизии. На очереди железная дорога и визовые отношения с Россией.

Наверное, это не вполне хорошо и для россиян тоже. И для частных лиц, и для бизнесменов. Даже почти точно так и есть. Но масштабы ведь несопоставимые. Украинцев, которым надо бывать в России по банальной причине — заработать на кусок хлеба, в разы больше, чем россиян, едущих на заработки в Киев, Тернополь или Луцк. О последних вы вообще что-либо слышали? Ну, о российских «заробитчанах» в Житомире? Я как-то нет. Такие если и имеются, то это на уровне экзотики. Масштаб погрешности и не более.

Итак, миллионы (это не преувеличение) украинцев получают более чем серьезные проблемы со своими перемещениями к месту работы. Нет, наверное, какие-то варианты найдутся, голь ведь у нас традиционно на выдумку хитра, но это же головняк такой — мама дорогая!

Если же Россия в ответ на визовый демарш Украины (в нем я уже практически не сомневаюсь) введет для украинцев визы, то упомянутые уже выше миллионы просто-таки останутся без средств к существованию. Кстати, а как полагаете, Россия ответит? Мне кажется, что не ответить не сможет. Дипломатические каноны того требуют и вопиют.

Антирусская кампания без фиговых листочков

Теперь о связях вообще. О тех самых ниточках. Помните же, чуть выше я обещал вернуться к этой тематике? Вот! Не надо быть особым прозорливцем, чтобы видеть в действиях киевского режима злонамеренные, а не случайные действия по искоренению любых воспоминаний даже об общей истории, связях на всех уровнях, включая кровное родство.

Но раньше хотя бы делался вид, что это не так, что речь идет о локальных защитных действиях Украины, ответах на некую «российскую агрессию» или что-то в таком же ключе. А вот все, время кокетства и фиговых листиков закончилось.

Уже никто и не собирается делать вид, что идет массированная антирусская кампания. Подчеркиваю, не антисоветская или антикоммунистическая, но именно что антирусская.

Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти, этот энергичный глашатай украинской психушки, сделал заявление, вполне себе такое публичное. Он прямо указал, что будут рваться любые связи с Россией: в языковой сфере, в истории, в экономике — во всем. Включая родственные связи!

А мы изволим прекраснодушно толковать, мол, как же бедные украинцы теперь без железнодорожного сообщения обойдутся. Да там скоро за поздравление родственника в Воронеже с днем рождения сажать станут.

Слушайте «эхо тоски»

И буквально эхом на Вятровича откликнулись депутаты Верховной рады Украины. Ввели лимиты на украинский язык на ТВ и т.д. — 75% и не меньше. Это касается всей продукции, включая кино и мультики. В стране, где подавляющее большинство населения разговаривает, думает и видит сны на русском языке, теперь вот такие реалии. И не дай боже возмутиться.

Можно было бы сказать о том, какой геморрой с переводом, подбором журналистских кадров и тому подобными моментами получают украинские ТВ-каналы… Но кому интересны подобные мелочи? Сказано, рвать связи, любые ниточки. А язык в этом смысле — тема первостатейная.

М-да, тоска и безнадега…

Предчувствие восстания котиков

Еще, пожалуй, коснусь двух моментов. В принципе, частных. Но весьма показательных.

В Виннице собрались судить по статье «государственная измена» 73-летнего пенсионера Ивана Бондарчука. Он там организовал акцию «Бессмертный полк». Вы ощутили? Государственная измена! Это до 15 лет за решеткой.

Как же это государство себя любит, оказывается, и бережет. Собственно, для фашистских режимов такой подход характерен.

А на страницу сайта «Миротворец» внесли Юрия Куклачева, дрессировщика котиков. Чем он опасен для нынешней Украины мне абсолютно ясно. Он цинично и злонамеренно учит своих питомцев мяукать по-русски. Чистый идеологический диверсант…