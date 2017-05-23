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Экономика
Nokia и Apple поставили точку в войне патентов

Nokia и Apple поставили точку в войне патентов

15:26  23 Мая 2017
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Nokia и Apple поставили точку в войне патентов

Хельсинки, 23 мая. Финская компания Nokia и американская корпорация Apple урегулировали свой спор, разгоревшийся вокруг патентного права. В прошлом году финны подали иск о защите интеллектуальной собственности, Apple выдвинула встречные обвинения.

Однако в конечном счете стороны смогли не только поставить точку в своих разногласиях, но и договориться о сотрудничестве. Так, например, Nokia взяла на себя обязательство предоставить американцам несколько своих продуктов и инфраструктуру. При этом обе корпорации готовы работать вместе над технологиями, связанными со здоровьем человека, пишет пресс-служба Nokia.

Геннадий Плющев
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