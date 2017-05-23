Очевидец о теракте в Манчестере: Это было какое-то безумие

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Лондон, 23 мая. Очевидец теракта на «Манчестер Арены» Сэм Уорд рассказал, что после взрыва на стадионе царило безумие, с которым невозможно было справиться.

Накануне вечером в Манчестере прогремел взрыв – взрывное устройство сработало на одноименном стадионе, где проходил концерт певицы Арианы Гранде. Сразу после взрыва в центре Манчестера начался хаос, рассказал очевидец трагедии Сэм Уорд, живущий неподалеку от стадиона.

«Да, это было безумие, везде голубые мигалки. Было абсолютно ясно, что произошло что-то серьёзное. Я был в шоке, потому что события разворачивались практически у моего порога», — сказал молодой человек. По его словам, к месту инцидента прибыло очень много машин скорой помощи, на улицах города вышла вся полиция – в Манчестере царила мрачная атмосфера, пишет RT.