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Экипаж МКС провел внеплановый ремонт в открытом космосе

Экипаж МКС провел внеплановый ремонт в открытом космосе

15:59  23 Мая 2017
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Экипаж МКС провел внеплановый ремонт МКС в открытом космосе

Вашингтон, 23 мая. Астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер внепланово вышли в открытый космос. Трансляцию выхода ведет NASA. 

Уточняется, что внеплановый выход астронавтов в открытый космос связан с необходимостью замены MDM-ретранслятора — один из двух аппаратов вышел из строя в субботу. В NASA уточнили, что эта поломка не несет угрозы для жизни экипажа и работы станции. 

Несколько дней назад Уитсон и Фишер совершили продолжительный выход в отрытый космос — за пределами МКС они провели шесть с половиной часов. За это время они произвели замену бортового блока с аппаратурой, установили камеру и беспроводные антенны и т.д. 

#мкс #фишер #уитсон
Владимир Багров
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