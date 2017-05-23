Экипаж МКС провел внеплановый ремонт в открытом космосе

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Вашингтон, 23 мая. Астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер внепланово вышли в открытый космос. Трансляцию выхода ведет NASA.

Уточняется, что внеплановый выход астронавтов в открытый космос связан с необходимостью замены MDM-ретранслятора — один из двух аппаратов вышел из строя в субботу. В NASA уточнили, что эта поломка не несет угрозы для жизни экипажа и работы станции.

Несколько дней назад Уитсон и Фишер совершили продолжительный выход в отрытый космос — за пределами МКС они провели шесть с половиной часов. За это время они произвели замену бортового блока с аппаратурой, установили камеру и беспроводные антенны и т.д.