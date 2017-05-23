Трамп не потерпит появления ядерного оружия у Ирана

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Тель-Авив, 23 мая. Американская сторона не допустит появления ядерного оружия у Тегерана. Об этом жестко заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты твердо привержены недопущению появления у Ирана ядерного оружия и прекращению поддержки террористов и боевиков», — подчеркнул американский политик в ходе своего выступления в Израиле.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что власти Ирана якобы финансируют поставки оружия и тренируют исламских радикалов.