Трамп не потерпит появления ядерного оружия у Ирана
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Тель-Авив, 23 мая. Американская сторона не допустит появления ядерного оружия у Тегерана. Об этом жестко заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«Соединенные Штаты твердо привержены недопущению появления у Ирана ядерного оружия и прекращению поддержки террористов и боевиков», — подчеркнул американский политик в ходе своего выступления в Израиле.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что власти Ирана якобы финансируют поставки оружия и тренируют исламских радикалов.
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