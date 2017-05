Россия и Китай готовят ответ на американскую гиперзвуковую ракету X-51A Waverider

В Избранное

Американские военные резко ускоряют разработку гиперзвукового оружия после выводов недавнего служебного отчета о продолжающихся испытаниях гиперзвукового оружия Россией и Китаем. Об этом пишет журналист Крис Осборн (Kris Osborn) в статье «Россия и Китай против США: гонка гиперзвукового вооружения уже началась» (Russia vs. China vs. America: The Hypersonic Weapons Arms Race Is Here), опубликованной 22 мая в The National Interest. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи.

В недавнем докладе совета исследований ВВС говорится, что США не одиноки в своем стремлении к ускоренным разработкам новейших вооружений: Китай и Россия уже проводят летные испытания гиперзвукового оружия, а ряд других стран проявили заинтересованность в реализации многих базовых технологий гиперзвукового полета.

Выражая растущую обеспокоенность по поводу российского и китайского прогресса в области гиперзвукового оружия, американские разработчики уже несколько лет работают над возможностями гиперзвукового полета и гиперзвукового оружия.

Описывая траекторию гиперзвуковых технологий как «ступенчатую», главный научный советник ВВС США Джеффри Захария заявил, что прогресс потребует десятилетий непрерывного технологического развития.

В то время как беспилотный гиперзвуковой обзорный полет должен осуществиться в 2030-х годах, запуск многоразовых гиперзвуковых беспилотников ожидается не раньше 2040-х годов, заявил Захария в интервью Scout Warrior.

Начало использования восстанавливаемых платформ для дронов, способных передвигаться на больших высотах со скоростью более пяти чисел Маха (отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде), последует за появлением гиперзвукового оружия, которое скорее всего будет сдано в эксплуатацию в середине 2020-х годов.

Технология гиперзвукового оружия

Поскольку гиперзвуковые летательные аппараты имеют траекторию полета типа параболы, они поднимаются очень высоко в атмосферу, достигая гиперзвуковых скоростей, прежде чем вернуться на более низкую высоту.

Разработка дронов многократного использования является гораздо более сложной задачей, учитывая уровень автономии и перезапуска, необходимый для выполнения миссий.

Гиперзвуковые беспилотники смогут быстро достигать удаленных целей для выполнения различных миссий, таких как тестирование ПВО противника, наблюдение и даже высокоточные удары. Эти беспилотники могут определять цели на далеком расстоянии намного быстрее, при этом обеспечивая безопасное расстояние для пилотируемых самолетов.

В то время как сегодняшние крылатые ракеты могут двигаться со скоростью до 600 километров в час, гиперзвуковое оружие будет способно развивать скорость от пяти до десяти чисел Маха.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый американскими военными разработчиками, многое еще предстоит сделать, прежде чем гиперзвуковые летательные аппараты и оружие будут технологически готовы работать в боевых условиях.

Оружие, передвигающееся на гиперзвуковых скоростях, может создать серьезные проблемы для целей, пытающихся защититься от них — они оставляют секунды на ответный удар или развертывание защиты.

Вполне вероятно, что гиперзвуковое оружие будет разработано как ударное оружие «кинетической энергии», то есть в нем не будет использоваться взрывчатка — оно будет полагаться только на собственную скорость и силу удара.

Испытания гиперзвукового оружия в Китае

Джеффри Захария также отреагировал на последние новости о китайском испытании гиперзвукового оружия, что вызвало беспокойство среди руководителей Пентагона и аналитиков.

Хотя некоторые чиновники Пентагона заявили, что китайцы добились большого прогресса в разработке гиперзвукового оружия, Захария подчеркнул, что большая часть информации по этому поводу засекречена и потому не доступна общественности.

Тем не менее, если Китай будет иметь гиперзвуковое оружие большой дальности и высокой скорости, это может значительно повлиять на протокол, известный в кругах Пентагона как «преграждение доступа/блокирование зоны». Этим термином обозначают ситуацию, когда потенциальные противник использует сенсоры дальнего радиуса действия и высокоточное оружие, чтобы лишить военных США возможности действовать в непосредственной близости от некоторых стратегически важных объектов, таких как береговая линия противника.

В отчете от 27 апреля прошлого года, опубликованном Washington Free Beacon, сообщалось, что Китай успешно испытал новые высокоскоростные маневрирующие боеголовки.

Гиперзвуковая крылатая ракета Х-51 Waverider

Ученые исследовательской лаборатории ВВС и Пентагона работают над созданием новой гиперзвуковой ракеты, оборудованной системами наведения и другими установками, которая может передвигаться со скоростью до пяти чисел Маха.

Официальные представители ВВС США заявили, что планируют развивать технологии на основании испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты Х-51 Waverider, проведенных в мае 2013 года на высоте 18200 м над Тихим океаном. ВВС и DARPA, исследовательский корпус Пентагона, планируют получить новый улучшенный летательный аппарат к 2023 году.

Успешные испытания были особенно приятной новостью для разработчиков ВВС, так как Х-51 Waverider раньше уже проваливал некоторые тесты.

Х-51 также смог отправить информацию на землю, прежде чем упасть в океан. Эта информация в настоящее время используется учеными для создания более совершенного гиперзвукового летательного аппарата.

Гиперзвуковой полет требует особой технологии и материалов, которые могут работать при очень высоких температурах, создаваемых гиперзвуковыми скоростями. Им также нужны системы наведения, способные функционировать на таких же высоких скоростях, заявили чиновники ВВС.

Новый летательный аппарат в будущем может быть использован для транспортировки средств сбора информации, оборудования и вооружения, в зависимости от того, как будет развиваться технология.

Кроме того, представители Пентагона заявили, что гиперзвуковой самолет, как ожидается, будет значительно дешевле, чем летательные аппараты с традиционными турбинными двигателями, потому что требует меньшего количества деталей.

Высшие должностные лица ВВС США также заявили, что технология гиперзвукового полета может сократить до примерно получаса время пятичасового перелета из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Однако скорость ускорения, необходимая для гиперзвукового полета, создает проблему для потенциальной возможности перемещения людей с такой скоростью — это вопрос, который еще предстоит решить.