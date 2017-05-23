Опубликовано шпионское видео первого беспилотника Apple

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Вашингтон, 23 мая. Шпионы сняли на видео и выложили в Сеть испытания первого беспилотного автомобиля Apple. Тестирование самоуправляемой машины проходит на дорогах небольшого городка Пало-Алто, который располагается в штате Калифорния.

Как следует из кадров, кроссовер Lexus RZ450h оснащен множеством современных технических устройств, в том числе видеокамерами. Напомним, разрешение на испытания таких автомобилей компания получила в апреле.

По сведениям из неофициальных источников, у Apple есть три таких автомобиля. Подробности этого проекта держатся в секрете. Журналисты добывают информацию по крупицам и сложно сказать, что из собранного окажется правдой.

Пишут, что компания делает ставку именно на беспилотники, которые будут представлять собой передвигающийся компьютер, интегрированный в мировую паутину.