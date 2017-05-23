Дипломаты РФ выяснили, на каком судне плавал похищенный в Нигерии россиянин

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Рабат, 23 мая. Посольство РФ выяснило, что россиянин, похищенный на минувшей неделе пиратами у берегов Нигерии, работал на судне «MV Glory». По словам пресс-атташе диппредставительства Иван Лыдкин.

Дипломат также уточнил, что в воды Гвинейского залива корабль зашел под флагом Антигуа и Барбуда. Сейчас местонахождение гражданина РФ и других похищенных 15 мая моряков остается неизвестной, добавил он.

Напомним, в феврале в в Гвинейском заливе было совершено пиратское нападение на судно BBC Caribbean. Тогда пираты похитили семерых граждан России и одного украинца. В начале марта пленников удалось выкупить из пиратского плена.