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Происшествия
Дипломаты РФ выяснили, на каком судне плавал похищенный в Нигерии россиянин

Дипломаты РФ выяснили, на каком судне плавал похищенный в Нигерии россиянин

15:14  23 Мая 2017
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Дипломаты РФ выяснили, на каком судне плавал похищенный в Нигерии россиянин

Рабат, 23 мая. Посольство РФ выяснило, что россиянин, похищенный на минувшей неделе пиратами у берегов Нигерии, работал на судне «MV Glory». По словам пресс-атташе диппредставительства Иван Лыдкин.

Дипломат также уточнил, что в воды Гвинейского залива корабль зашел под флагом Антигуа и Барбуда. Сейчас местонахождение гражданина РФ и других похищенных 15 мая моряков остается неизвестной, добавил он.

Напомним, в феврале в в Гвинейском заливе было совершено пиратское нападение на судно BBC Caribbean. Тогда пираты  похитили семерых граждан России и одного украинца. В начале марта пленников удалось выкупить из пиратского плена.

Ярослава Замысловатова
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