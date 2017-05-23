Путин пообщался с воспитанниками академии ФК «Краснодар»

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Краснодар, 23 мая. Лидер Российской Федерации Владимир Путин в рамках рабочего визита в Краснодарский край посетил одну из крупнейших ДСШ Европы — академию футбольного клуба «Краснодар».

Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий, вице-премьер Виталий Мутко, а также глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино встретили российского президента у центрального входа. Путин с интересом осмотрел помещения школьного учреждения, а также побеседовал с воспитанниками школы.

Напомним, ДСШ при футбольном клубе «Краснодар» открылась девять лет назад.