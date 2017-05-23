Песков рассказал, к чему приведет продление венского соглашения по нефти
Москва, 23 мая. Возможное продление соглашения, ограничивающего добычу нефти, будет направлено на стабилизацию цен на международном энергетическом рынке. Такое заявление во вторник сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь в первую очередь речь идет о совместных усилиях, направленных на упорядочение динамики, изменения цен на энергоресурсы», — отметил он.
Напомним, что в ноябре прошлого года страны-экспортеры договорились в Вене о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день по сравнению с октябрьским уровнем. Позже одиннадцать стран, не входящих в ОПЕК, решили сократить добычу суммарно на 558 тыс. баррелей, Россия — на 300 тыс. баррелей. Соглашение истекает в конце первого полугодия 2017 года, однако оно может быть продлено.