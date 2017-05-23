Песков рассказал, к чему приведет продление венского соглашения по нефти

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Москва, 23 мая. Возможное продление соглашения, ограничивающего добычу нефти, будет направлено на стабилизацию цен на международном энергетическом рынке. Такое заявление во вторник сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь в первую очередь речь идет о совместных усилиях, направленных на упорядочение динамики, изменения цен на энергоресурсы», — отметил он.

Напомним, что в ноябре прошлого года страны-экспортеры договорились в Вене о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день по сравнению с октябрьским уровнем. Позже одиннадцать стран, не входящих в ОПЕК, решили сократить добычу суммарно на 558 тыс. баррелей, Россия — на 300 тыс. баррелей. Соглашение истекает в конце первого полугодия 2017 года, однако оно может быть продлено.