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Общество
Бизнесмен из Новочеркасска изнасиловал трех школьниц за час

Бизнесмен из Новочеркасска изнасиловал трех школьниц за час

15:32  23 Мая 2017
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Бизнесмен из Новочеркасска изнасиловал трех школьниц за час

Новочеркасск, 23 мая. Житель Ростовской области обвиняется в развращении трех несовершеннолетних девочек, сообщает региональная пресс-служба СУ СКР. Инцидент произошел 19 мая.

По версии следствия, 66-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек 2005 и 2007 года рождения. Пожилой педофил нападал на несовершеннолетних на улицах города и возле автобусной остановки.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении пенсионера. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

#новочеркасск
Алексей Громов
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