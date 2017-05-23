Песков призвал не политизировать обыски у Серебренникова

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Москва, 22 мая. Обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им «Гоголь-центре» не нужно политизировать – речь идет о подозрениях в хищении, прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня в «Гоголь-центре» и дома у режиссера Кирилла Серебренникова проходят обыски, по словам представителя ГСУСК по Москве Юлии Ивановой, мероприятия проходят в рамках дела о хищении в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, которые были выделены НКО «Седьмая студия».

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обыски, отметив, что не стоит политизировать ситуацию, поскольку дело касается подозрений в хищении и здесь нет ни политики, ни творчества. «Нет, (Кремль в известность) не поставлен, потому что это не дело Кремля. Здесь не нужно ничего политизировать, здесь нет повода для того, чтобы каким-то образом информировали Кремль», — сказал Песков.