Песков не стал комментировать оружейную сделку между США и Саудовской Аравией

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Москва, 23 мая. Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, беспокоит ли Кремль сделка по поставкам оружия между Соединенными Штатами Америки и Саудовской Аравией.

«Есть двусторонние американо-саудовские отношения, есть российско-саудовские отношения, они развиваются по своим направлениям», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.