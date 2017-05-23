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ИГИЛ раскрыло подробности организации теракта в Манчестере

ИГИЛ раскрыло подробности организации теракта в Манчестере

15:06  23 Мая 2017
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ИГИЛ раскрыло подробности организации теракта в Манчестере

Лондон, 23 мая. Террористы ИГИЛ* (группировка запрещена в России) заявили, что бомбу на стадионе Manchester Arena заложил «один из солдат халифата». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале группировки, уточняет Reuters.

«Один из солдат халифата разместил взрывное устройство на месте сбора крестоносцев в Манчестере», — говорится в заявлении джихадистов.

Премьер Британии Тереза Мэй ранее назвала случившееся «бесчувственным террористическим актом, который был направлен на молодых людей нашего общества». «Это один из самых серьёзных террористических актов, когда-либо происходивших в Великобритании», — заявила она.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
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