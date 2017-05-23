Запах обгоревшей плоти, куски кожи и девочка без ног: очевидцы рассказали о взрыве в Манчестере

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Манчестер, 23 мая. Один из очевидцев трагедии в концертном зале в Манчестере, бездомный Крис Паркер, рассказал, как пытался помочь девочке, которая после взрыва лишилась ног, как на его руках скончалась пожилая женщина, а также другие шокирующие подробности.

33-летний бездомный ожидал окончания концерта снаружи — он надеялся на подаяния от покидающей зал толпы.

«Все выходили из зала, счастливые и довольные. Но когда люди начали проходить через стеклянную дверь, я услышал взрыв, а спустя пару секунд увидел белую вспышку, а затем услышал крики», — рассказал Паркер The Daily Mail.

Вместо того, чтобы убежать, Паркер инстинктивно бросился внутрь, чтоб помочь пострадавшим. Люди лежали на полу.

«Я увидел маленькую девочку — у нее не было ног, — вспоминает Паркер. — Я укутал ее в одну из мерчендайзовых футболок и спросил, где ее родители. Она ответила, что папа на работе, а мама здесь, наверху».

Затем Паркер вытащил наружу пожилую женщину, которая получила серьезные травмы головы и ног. Приезда медиков женщина не дождалась и скончалась у бездомного на руках.

Паркер признался, что не мог сдержать слез.

«До сих пор не могу забыть эти крики и запах… Не хочу об этом говорить, но это был запах обгоревшей плоти», — рассказал бездомный.

17-летняя Эбби Маллен, пришедшая на концерт, также поделилась некоторыми шокирующими подробностями. По ее словам, бомба взорвалась едва ли не в сантиметрах от нее.

«Человеческая кожа, кровь и испражнения были повсюду, в том числе в моих волосах и на моей сумке. Я до сих пор нахожу в своих волосах куски невесть чего», — призналась девушка.

Напомним, теракт, произошедший ночью во время концерта Арианы Гранде, унес жизни 22 человек в Манчестере. Еще 59 человек получили ранения, восемь значатся пропавшими без вести.