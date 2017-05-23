Песков: Спецпосланник главы Южной Кореи везет Путину «некие месседжи»

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Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин готов выслушать специального посланника главы Южной Кореи Со Ён Гиля, которые везет в Россию «некие месседжи» от нового лидера республики Мун Чжэ Ина. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Спецпосланник везет некие соображения, некие месседжи от своего президента, нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что договоренность о визите в Россию спецпосланника от Южной Кореи была достигнута в ходе телефонных переговоров, которые провели Путин и южнокорейский президент 12 мая. Этот приезд станет одним из этапов подготовки к визиту самого Мун Чжэ Ина. Со Ён Гиль встретится с российским лидером в Москве завтра, 24 мая.