Песков рассказал, какие «болевые точки» обсудят Путин и Макрон

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Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин и новый президент Франции Эммануэль Макрон обсудят региональные конфликты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Двум президентам необходимо познакомиться, поскольку это будет их первая встреча, сообщил Песков. Кроме того, у России и Франции обширная повестка дня — торгово-экономическое сотрудничество, культурное взаимодействие, добавил представитель Кремля.

Путин и Макрон обменяются мнениями по «болевым точкам» международной повестки дня — региональным конфликтам, которые всем известны, отметил Песков.

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и Франции пройдет 29 мая.