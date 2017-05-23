Верховная рада требует заблокировать сайты ДНР и ЛНР

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Киев, 23 мая. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины должен рассмотреть вопрос о блокировке информационных ресурсов ДНР и ЛНР. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.

«В контексте борьбы за умы очень важна информационная политика. Конечно, есть вопрос к СНБО, почему эти меры не рассматривали во время дискуссии о российских сайтах. Очевидно, мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов к СНБО, профильному министерству», — сказала она.

Напомним, 16 мая вступи в силу указ президента Украины Петра Порошенко о расширении ограничительных мер в отношении российских компаний. Документ запрещает деятельность российских интернет ресурсов на Украине, а также крупнейших русскоязычных соцсетей – «ВКонтакте» и «Одноклассники», передает «Ридус».