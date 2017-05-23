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Россия
Песков: Кремль не обсуждает планы предвыборной кампании

Песков: Кремль не обсуждает планы предвыборной кампании

15:35  23 Мая 2017
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Песков: Кремль не обсуждает планы предвыборной кампании

Краснодар, 23 мая. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется обсуждений предвыборной кампании.

«Нет предвыборной кампании»,  — сказал Песков, отвечая на просьбу дать комментарий по поводу сообщений о якобы намерении российского лидера Владимира Путина баллотироваться не от партии «Единая Россия», а самовыдвиженцем.

«Ведется обычная работа», — отметил Песков, дав совет представителям прессы обратить внимание на напряженный ежедневный рабочий график главы государства.

 «Нет таких раздумий (о способе выдвижения — ред.)», — заключил пресс-секретарь.

Песков: Кремль не обсуждает планы предвыборной кампании

Напомним, накануне Песков прокомментировал сообщение о том, что Кремль для повышения явки избирателей якобы рассматривает возможность организации местных референдумов по неполитическим вопросам в день президентских выборов в 2018 году.

#выборы #путин #россия #песков #кремль
Тимур Румянцев
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