Песков: Кремль не обсуждает планы предвыборной кампании

В Избранное

Скопировать

Краснодар, 23 мая. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется обсуждений предвыборной кампании.

«Нет предвыборной кампании», — сказал Песков, отвечая на просьбу дать комментарий по поводу сообщений о якобы намерении российского лидера Владимира Путина баллотироваться не от партии «Единая Россия», а самовыдвиженцем.

«Ведется обычная работа», — отметил Песков, дав совет представителям прессы обратить внимание на напряженный ежедневный рабочий график главы государства.

«Нет таких раздумий (о способе выдвижения — ред.)», — заключил пресс-секретарь.

Напомним, накануне Песков прокомментировал сообщение о том, что Кремль для повышения явки избирателей якобы рассматривает возможность организации местных референдумов по неполитическим вопросам в день президентских выборов в 2018 году.