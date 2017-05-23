Алеппо: САА за месяц уничтожила более 200 боевиков ИГИЛ на востоке провинции

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Маскана, 23 мая. Правительственные войска прижали «Исламское государство»* к юго-западной границе провинции Ракка.

Во время боестолкновений Сирийская арабская армия уничтожила не менее 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), также военные источники сообщают о ликвидации порядка 30 единиц боевой техники противника на востоке провинции Алеппо.

Террористы обескровлены и отступают к городу Маскана. Штурм населенного пункта, который является последним оплотом «Халифата» в этом регионе, начнется уже на этой неделе. После взятия Масканы ВС САР выйдут к границе провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.