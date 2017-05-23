Россия приветствует любые шаги для деэскалации напряженности вокруг КНДР — Песков

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Москва, 23 мая. Российская сторона придерживается логической позиции касательно корейской ядерной проблемы и призывает все стороны к самообладанию, приветствуя любые инициативы, которые будут способствовать снижению градуса напряженности. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента России.

По словам представителя Кремля, в Россию в среду, 24 мая, прилетит специальный посланник президента Южной Кореи Сон Ён Гилем.

«Политика российской стороны по корейской ядерной проблеме последовательна, а также всем известна. Мы призываем все стороны к сдержанности, к тому, чтобы избегать шагов, которые могут вести к наращиванию напряженности, и приветствуем любые шаги, которые могут уменьшить деэскалацию», — отметил Песков.

Он также напомнил, что глава российского государства Владимир Путин в грядущую среду выслушает спецпосланника южнокорейского лидера.