Выдававший себя за тренера педофил сел на 13 лет за совращение мальчиков в Москве

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Москва, 23 мая. Нагатинский районный суд Москвы приговорил 44-летнего жителя столицы Илью Путилова к 13 годам колонии строгого режима за совращение детей.

Москвича признали виновным по статье «Совершение иных действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Следствие установило, что в августе 2014 года Путилов обратился к группе 10-летних мальчиков около Борисовских прудов в городе Москве. В ходе разговора выяснилось, что школьники планируют вступить в детскую футбольную команду. Тогда мужчина представился тренером и попросил детей снять футболки, чтобы оценить их физическую форму.

«После чего применил в отношении них насильственные действия сексуального характера», — сообщает прокуратура города Москвы.