ИГ рассказало, как устроило теракт в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) взяли на себя ответственность за взрыв в концертном комплексе Manchester Arena. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление джихадистов.

В заявлении ИГ уточняется, что взрывное устройство было заложено в концертном комплексе.

Жертвами кровавой атаки стали 22 человека, еще 59 пострадавших были доставлены в больницы. Среди погибших есть дети.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.