Около 40 тысяч велосипедистов перекроют Садовое кольцо в Москве

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Москва, 23 мая. Садовое кольцо в Москве перекроют для движения автомобилей на время проведения ежегодного велопарада, который пройдет 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С 12.00 в день проведения оба направления движения будут перекрыты. Кроме того, с 06.00 до 19.00 движение на участке от Садового кольца до Каланчевской площади закроют по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова. Каланчевская улица на участке от Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой будет закрыта для машин с 13.30.

В велопараде примут участие 40 тысяч человек, сообщает «Вечерняя Москва».