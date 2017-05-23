Пальмира будет восстановлена по 3D-модели российских ученых

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Москва, 23 мая. Российские ученые заканчивают работу над созданием 3D-модели Пальмиры для реставраторов древнего города.

Сотрудники Института истории материальной культуры сообщили, что работа над созданием 3D-модели Пальмиры практически завершена. Реставраторы пока не могут отправиться в древний город, так как в сирийской провинции Хомс все еще сохраняется напряженная ситуация, но имея на руках компьютерную модель Пальмиры они уже сейчас могут начать подготовительный этап работы.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что террористы разрушили в Пальмире такие исторические объекты, как Триумфальная арка, Колонны царицы Зенобии и храм Баалшамина.