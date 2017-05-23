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Общество
Главный синоптик Петербурга дал неутешительный прогноз на День города

Главный синоптик Петербурга дал неутешительный прогноз на День города

14:50  23 Мая 2017
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Главный синоптик Петербурга дал неутешительный прогноз на День города

Санкт-Петербург, 23 мая. День города в Петербурге будет прохладным и дождливым, сообщают синоптики.

Главный питерский «эксперт по погоде» Александр Колесов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что 28 мая температура не поднимется выше 15 градусов. Колесов призвал петербуржцев не забывать, в каком городе они живут.

Уже в пятницу, 26 мая, в Санкт-Петербурге ожидается дождь. Температура поднимется до 11 градусов тепла. Легкий дождик будет идти в в День города, а 27 мая температура будет варьироваться до 10 градусов.

#погода #петербург
Алексей Громов
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