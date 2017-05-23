Новости ДНР и ЛНР: Пушков высмеял Киев, по Донбассу бьют из РСЗО, Луганск пытают жаждой

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Новости ДНР и ЛНР, 23 мая. Сенатор Пушков высмеял украинскую модель, используемую для войны в Донбассе; ВСУ более 60 раз нарушили перемирие; ДНР и ЛНР откажутся от «формулы Штайнмайера», если Киев не прекратит саботаж минских соглашений; Украина оставила ЛНР без воды.

Пушков о безденежье украинской армии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял украинскую «военную модель», которая построена исключительно на деньгах США, сгорающих в топке войны в Донбассе.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Вашингтон прекращает безвозмездную военную помощь Украине, намереваясь перейти к практике возмездного кредитования Киева, в том числе на военные нужды. Позже информация, что бесплатных американских грантов на войну в Донбассе Киеву больше не видать, была подтверждена.

«США прекращают безвозмездную военную помощь Украине, — написал по этому поводу Пушков в своем Twitter. — Украинская модель — выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией — идет ко дну».

По данным информированных источников, президент США Дональд Трамп намерен сократить американскую помощь Украине на 70%.

ВСУ десятки раз нарушили перемирие в Донбассе

В течение минувших суток украинские силовики более 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, при этом обстрелы территории ДНР велись, в том числе, с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом журналистам заявил представитель министерства обороны ДНР. По его словам, обстрелам со стороны позиций ВСУ подверглись 19 населенных пунктов Донецкой народной республики.

«За прошедшие сутки ВСУ 62 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь велся с применением РСЗО, артиллерии, танков, минометов, вооружений БМП и БТР, а также гранатометов и стрелкового оружия», — уточнил он.

О десятках случаях нарушения режима тишины украинскими силовиками сообщили и представители силовых ведомств Луганской народной республики.

ДНР и ЛНР пригрозили отказаться от «формулы Штайнмайера»

Донецкая и Луганская народные республики могут отказаться от так называемой «формулы Штайнмайера» на минских переговорах, если Киев будет продолжать саботировать соглашения по особому статусу Донбасса. Об этом заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, эту информацию подтвердили и в ДНР.

«Формула Штайнмайера» предусматривает, что все пункты минских договоренностей должны начать действовать одновременно. В то же время Киев выдвигает невыполнимые требования, которые не устраивают Донецкую и Луганскую народные республики.

«В политической части минский процесс буксует, — заявил Дейнего журналистам. — Мы видим, что Украина, на словах признавая «формулу Штайнмайера», отказывается ее обсуждать и, более того, выполнять».

Если Киев продолжит игнорировать достигнутые договоренности, отметил Дейнего, то ЛНР откажется от этой формулы, забрав назад те уступки, на которые Луганская народная республика согласилась для достижения скорейшего урегулирования.

«В этом случае мы готовы вернуться к изначальному порядку выполнения комплекса мер, настаивая на первоочередном предоставлении особого статуса Донбассу», — заявил Дейнего. Такую же позицию в этом вопросе занимает и ДНР.

Киев оставил ЛНР без воды

Украинская сторона почти три недели не подает воду в ЛНР с водозаборов, находящихся на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР «Лугансквода».

Первоначально украинская сторона объясняла остановку подачи воды ремонтными работами и якобы задолженностью ЛНР перед киевскими монополистами. При этом полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего ранее заявлял, что украинская сторона делает все возможное, чтобы не принимать от ЛНР оплату за воду.

Как сообщили в «Луганскводе», с 4 по 6 мая без объяснения причин Украина полностью остановила подачу воды в ЛНР с насосных станций, находящихся на подконтрольной Киеву территории.

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что руководство Луганской народной республики сделает все возможное, чтобы снизить зависимость водоснабжения ЛНР от прихотей украинских властей.