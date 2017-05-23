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Рыбинск, 23 мая. Российский энергетик «Газпром» намерен подписать соглашения о загрузке мощностей Объединенной двигателестроительной корпорации, «Вертолетов России» и Роскосмоса заказами на оборудование, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Представитель отечественного правительства Дмитрий Рогозин оценил работу российских оборонщиков с газовиками, отметив, что она неплохо организована. По словам вице-премьера, виден положительный опыт взаимодействия «Газпрома» с ОДК, «Вертолетами России» и волгоградскими «Титан-Баррикады».

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания подпишет соглашения о загрузке мощностей ряда предприятий оборонного комплекса, они касаются газотурбинных двигателей, разработки вертолетов для арктических проектов энергетика. В планах компании также сотрудничество с Ростехом в вопросах организации связи в Арктике и программе «СМОТР».