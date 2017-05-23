Гройсман про теракт в Манчестере: «Перемога будет за нами, всех найдем и покараем!»

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Киев, 23 мая. Власти Украины организовали странную публичную акцию возле посольства Великобритании в Киеве на улице Десятинной, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.



С самого утра возле здания посольства выстроились десяток телекамер крупнейших телеканалов страны. Журналисты ждали возле сине-желтой клумбы, на которой за полтора часа не появилось ни одного траурного цветка, пока на место не прибыла делегация из нескольких чиновников во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Чиновники принесли к посольству четыре букета роз, который и положили на доселе пустую клумбу. Затем их встретила посол Великобритании на Украине Джудит Гоф.

Владимир Гройсман произнес речь, в которой неожиданно упомянул Россию, при этом Джудит Гоф не стала возражать против такой привязки.

«В такие минуты всегда очень тяжело говорить, сегодня ночью произошла ужасная трагедия, ужасный теракт, я думаю, что все понимают, что у терроризма нет границ. Эти варварские планы могут быть реализованы в любой точке мира, но мир должен быть сильным и противостоять нападкам терроризма, который имеет поддержку в частности от некоторых стран-агрессоров, я глубоко в этом убежден. Вы знаете, что для Украины обстрелы Россией происходят каждый день, это мы тоже рассматриваем как террористические акты, военную агрессию. Но то, что произошло в Лондоне это просто ужасно, 22 человека погибло, 59 ранено в результате ночного теракта. Я хочу сегодня высказать слова о солидарности с Великобританией, народом, подчеркнуть, что мы должны быть в такие минуты вместе, должны делать все, чтобы дать адекватный ответ тем террористическим проявлениям, угрозам, которые есть в мире, бороться за ценности и самое главное побеждать. Победа будет за нами. Я убежден в том, что всех, кто это сделал, найдут, они будут наказаны», - заявил чиновник.

Заметим, Россия не имеет никакого отношения ни к теракту в Манчестере, ни к обстрелам в Донбассе – как раз напротив, именно ВСУ обстреливают пригороды Донецка и поселки в регионе, совершая теракты против мирного населения.

Однако, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф не заметила этого выпада, и произнесла дежурные слова о благодарности украинским властям за поддержку.

После этого Джудит Гоф ушла в здание посольства, а Владимир Гройсман долго прохаживался под ручку с одним из сотрудников английского посольства, оживлено обсуждая с ним какие-то экономические аспекты текущей ситуации.

Затем появился министр культуры Украины Евгений Нищук в сопровождении референта. Этим чиновникам передали еще два букета роз, которые они возложили на ту же клумбу под прицелом все тех же телекамер.

Некоторые журналисты достаточно иронично воспринимали эту процедуру, комментируя ее как неискреннюю попытку со стороны чиновников отметиться, напомнить о себе, выпросить что-то. Примечательно, что простые киевляне у посольства Великобритании не появились как минимум до середины дня – и это обстоятельство тоже отметили журналисты в разговорах между собой, но не в материалах, которые позже вышли на телеэкранах страны.

Напомним, в понедельник, 22-го мая, около 22.30 произошёл взрыв в фойе стадиона «Манчестер арена». В эти минуты завершался концерт, на котором были несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков. Полиция Великобритании квалифицировала взрыв как теракт, ответственность взяло на себя ИГИЛ* (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.