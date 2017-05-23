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Политика
Пушков призвал Лондон настроить «политический компас» на реальные угрозы

Пушков призвал Лондон настроить «политический компас» на реальные угрозы

14:52  23 Мая 2017
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Пушков призвал Лондон настроить «политический компас» на реальные угрозы

Москва, 23 мая. Сотрудничество Москвы и Лондона в области борьбы с терроризмом находится на «нулевой отметке» ввиду того, что у британских властей сбит «политический компас», и те не могут увидеть угрозу там, где она действительно есть. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала «Россия 24». 

Пушков констатировал, что сотрудничество между Россией и Великобританией в области борьбы с терроризмом фактически отсутствует. Виноватой в этом Пушков считает британскую сторону, которая «категорически отказывается взаимодействовать с Россией» и ищет «российскую угрозу» вместо того, чтобы реагировать на угрозы реальные.  

«Я боюсь, что у британского правительства очень сильно сбит компас политический, он им указывает не на те цели, не на те угрозы», — отметил Пушков. 

Сенатор также обратил внимание на то, что действия большинства британских министров, в частности, Бориса Джонсона и Майка Фэллона, направлены на то, чтобы окончательно ухудшить отношения между Западом и Россией. 

Между тем, Россия открыта для сотрудничества в сфере противодействия терроризму, заверил Пушков. 

«Но британский кабинет ведет себя, нам мой взгляд, абсолютно неадекватно — он в плену своих мифов, в плену желания бороться с Россией, направлять британских военнослужащих в Прибалтику, тогда как угроза Великобритании идет совершенно с другой стороны, это всем очевидно, кроме правительства Великобритании», — резюмировал сенатор. 

#россия #великобритания #пушков
Владимир Багров
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